İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 49 arttı

Covid-19 salgınının olumsuz etkisini yeni normal dönemde alınan önlemlerle atlatan havacılık sektörü, sefer sıklığı ve yolcu yoğunluğu açısından tekrar yükselişe geçti.

Belirgin yükseliş

İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarında 2021’de yolcu ile uçuş istatistiklerinde geçen yıla göre belirgin artış yaşandı. İstanbul Havalimanı’ndan ocak-kasım aylarındaki seferlerle toplam 33 milyon 261 bin 923 yolcu uçtu. Havalimanı 9 milyon 635 bin 405 iç, 23 milyon 626 bin 518’i dış hat yolcusu tarafından tercih edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk 11 ayında 14 milyon 986 bin 272 iç, 7 milyon 772 bin 260 dış hat yolcusunu ağırladı. Bu dönemde toplam 22 milyon 758 bin 532 yolcu havalimanından hizmet aldı.

İstanbul’daki havalimanlarından iç hatlarda 24 milyon 621 bin 677, dış hatlarda 31 milyon 398 bin 778 olmak üzere toplam 56 milyon 20 bin 455 yolcu hizmet aldı. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı 37 milyon 511 bin 480 olarak kayıtlara geçmişti. Ocak-kasım aylarında icra edilen seferle uçan yolcu adedinin 2020’nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttığı hesaplandı. Bu dönemde geliş-gidiş yapan yolcu sayısındaki artış 18 milyon 508 bin 975 olarak belirlendi.

Hareketlilik söz konusu

İstanbul Havalimanı’nda ocak-kasım aylarında toplam 251 bin 647 sefer yapıldı. Bu havalimanından 72 bin 813 iç ve 178 bin 834 dış hat seferi icra edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bu dönemde iç hatta 103 bin 516, dış hatta 61 bin 743 uçuş düzenlendi. Yolcular, ilk 11 ayda toplam 165 bin 259 seferle bu havalimanından seyahat etti.

Atatürk Havalimanı’ndan bu yılın 11 aylık döneminde 37 bin 780 sefer gerçekleştirildi. Havalimanından 12 bin 395’i iç, 25 bin 385 dış hat noktasına uçuldu. Bu yılın ocak-kasım döneminde İstanbul’daki havalimanlarından iç hatta 188 bin 724, dış hatta 265 bin 962 olmak üzere toplam 454 bin 686 sefer düzenlendi. Geçen senenin aynı döneminde İstanbul’daki tüm havalimanlarından 321 bin 516 sefer icra edilmişti. Ocak-kasım döneminde yapılan seferlerde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 artış ölçüldü. Bu dönemde hava trafiğindeki artış sayısı ise 133 bin 170 olarak kaydedildi.