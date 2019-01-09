İstanbul Havalimanı'yla ilgili sürpriz gelişme!

29 Ekim'de ilk etabı açılan İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’de ortaklık yapısı değişebilir.

'Hisse devri için ortaklarımızla görüşüyoruz'

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin 5 ortağından biri olan Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ortaklarıyla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşme yaptığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye’nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı’nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer alan kuruluşumuz, bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı almıştır.

Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz."

Ortakların yüzde 20'şer payı bulunuyor

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’de Cengiz İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Limak İnşaat San. Ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. Ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ’nin yüzde 20’şer payı bulunuyor.