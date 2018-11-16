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"İstanbul Havalimanı'nı su bastı" yalanına cevap!

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası ortaya atılan 'İstanbul Havalimanı'nı su bastı' yalanı sonrası işletmeci İGA Airport açıklama yaptı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:15
"İstanbul Havalimanı'nı su bastı" yalanına cevap!

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Airport, sosyal medyada paylaşılan "su bastı" görüntüleri üzerine açıklama yaptı.

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava nedeniyle İGA Airport tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nı su bastığı iddia edilerek paylaşılan görüntülere cevap verildi.

Bir yolcumuz yanlışlıkla döktü

İGA Airport'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir yolcumuzun yanlışlıkla yere döktüğü su dışında terminalimizde ıslak bir yer yok." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda hem aprondan hem de terminal içerisinden görüntülere de yer verildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:15
  1. İstanbul Havalimanı

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