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İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı

Washington Post gazetesi, okuyucularına, İstanbul Havalimanı'ndaki danışma robotları hakkında bilgiler iletti.

02 Ekim 2019 Çarşamba 06:09
İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı

Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan bir yazıda, İstanbul Havalimanı'ndaki danışma robotları anlatıldı.

Washington Post'ta Peter Holley imzasıyla, "İstanbul'un yeni havalimanı dünyanın en büyüklerinden biri. Bir insansı robot filosu, yolculara yollarını bulmakta yardım ediyor." başlıklı bir makale yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nın, New York'un Manhattan bölgesinden daha büyük bir alan üzerine kurulduğuna ve dünyanın en yoğun hava aktarma merkezlerinden biri olduğuna işaret edilen makalede, bu kadar büyük bir alanda yolculara yardımcı olmanın da büyük bir mesele olduğu vurgulandı.

Bu noktada da havalimanında insansı robotlardan yardım alındığına işaret edilen makalede, "Burası için özel tasarlanmış tekerlekli robotlar Türkiye'deki havalimanlarında bir ilk. Küçük bir çocuk boyutundaki, açık mavi renkli makinalar, yuvarlak gözleriyle parlak bir dijital yüze sahip ve hatta gülümseme kabiliyetleri var." ifadelerine yer verildi.

Yılda 200 milyon kişi seyahat edebilecek

Söz konusu robotların, yol tarif etme ve uçuş bilgileri verme gibi kabiliyetleri olduğunun vurgulandığı makalede, "Havalimanlarının boyutlarının ve buraları kullanan kişilerin sayısının büyümeye devam ettiği bir dönemde, robotlar, yolculukları daha kolay üstesinden gelinebilir bir hale getiriyor. Tamamlandığında, İstanbul Havalimanı'nda bir yılda 200 milyon kişi seyahat edebilecek." bilgisi paylaşıldı.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 06:09
  1. İstanbul
  2. insansı robotlar
  3. istanbul havalimanı
  4. robot
  5. Anadolu Ajansı

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