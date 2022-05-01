  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk
Ekonomi

İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilinde yurt içine ve yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:06:00 -
İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk

X-ray kontrol noktalarında zaman zaman kuyruklar oluşuyor. İGA ekipleri havalimanına gelen yolcuları yönlendiriyor. Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmaların bilet satış ofisleri ile kontuarları önünde hareketlilik gözleniyor. Ek seferler koyulan İstanbul Havalimanı’na uçak iniş kalkış sayısında yeni bir rekor kırılacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay