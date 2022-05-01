İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk
Ramazan Bayramı tatilinde yurt içine ve yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk yaşanıyor.
X-ray kontrol noktalarında zaman zaman kuyruklar oluşuyor. İGA ekipleri havalimanına gelen yolcuları yönlendiriyor. Türk Hava Yolları (THY) ve diğer firmaların bilet satış ofisleri ile kontuarları önünde hareketlilik gözleniyor. Ek seferler koyulan İstanbul Havalimanı’na uçak iniş kalkış sayısında yeni bir rekor kırılacağı tahmin ediliyor.