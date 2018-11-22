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İstanbul Havalimanı’nda yapıldı... Türkiye'de bir ilk

Geçtiğim ay sonu açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı’nda ilkler devam ediyor. Türkiye’de ilk kez bir havalimanına yapılan Meteoroloji Kulesi sayesinde havayolu şirketlerine anında hava durumu bilgisi ve hava raporu verilebiliyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:13
İstanbul Havalimanı’nda yapıldı... Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de ilk kez bir havalimanına Meteoroloji Kulesi yapılarak 29 Ekim'de faaliyete geçti. 31 Ekim tarihinden itibaren THY’nin 5 noktaya seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı’na yapılan kule, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radar ile donatıldı. Kule sayesinde havayolu şirketlerine hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat anında verilebiliyor.

 

Pistleri gözle görerek de gözlem yapıyorlar

Meteoroloji Kulesi yüksekliği 25 metre, analiz ofis yüksekliği ise 22 metre oldu. Meteoroloji Kulesi’nde çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullandıkları gibi aynı zamanda da havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilme imkanına kavuştu. Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi Türkiye’de de bir ilk oldu. Kule, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından hizmete açıldı. 

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:13
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