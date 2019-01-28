İstanbul Havalimanı’nda taşınma heyecanı başladı! İşte dünyaya açılan kapımız

Hafta başında ziyaret ettiğimiz dev alanda, havayolu şirketlerinin yanı sıra otel, perakende ve restoran zincirlerinin de yerleşmeye başladığı terminal binasında bakım ile onarım çalışmaları sürüyor. 10,2 milyar Euro yatırım yapılan İstanbul Havalimanı’nın terminalinde, otoparkında ve CIP’sında hummalı bir çalışma var.

İlk fazı 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir törenle hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar sorunsuz bir şekilde icra ediliyor. 1 milyon 400 bin metrekarelik terminal alanı, 90 metrelik kontrol kulesi, 2 pisti aktif olan havalimanı iç ve dış hat yolcularının hemen her talebine karşılık veriyor. Büyük taşınma için gün sayan havalimanında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Hem havayolu şirketlerinin hem de otel, giyim, fast food ve restoran devlerinin akın ettiği terminal binasında check-in alanları ile sosyal mekânların tadilatı devam ediyor.

10,2 milyar euro yatırıldı

Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon Euro olan, devlete 32 milyar 400 milyon Euro kira geliri sağlayacak mega projeyi yerinde inceledik. Projede gelinen aşamadan ulaşıma, otoparka, terminal alanına, güvenliğe, temizliğe ve yeme-içme yerlerine kadar tüm detayları Yeni Akit okurları için yazıp fotoğrafladık. İstanbul Havalimanı’yla ilgili gözlemlerimiz şu şekilde:

Mesafe uzak, ulaşım rahat

-HAVAİST otobüsleri İstanbul Havalimanı’na ulaşımı kolaylaştırmış gibi görünüyor. Bu otobüsler günde 140 sefer yaparak 18 liraya havalimanına taşıyor. Bu otobüslerle Yenikapı’dan 70 dakikada Bakırköy’den 50 dakikada, Yenibosna’dan 40 dakikada, Başakşehir’den 20 dakikada terminal binasına erişilebiliyor.

Tam vaktinde duraklara gelen araçlar, yolcu koltukları ve bagaj bölümleriyle şehirlerarası otobüsleri andırıyor.

0-3 yaş olan, 46 yolcuya hizmet veren Euro6 HAVAİST otobüslerinin koltuklar ayarlanabiliyor, yatay veya dikey konuma getirilebiliyor. Şarj ile Wi-Fi ünitelerinin yer aldığı koltuklarda bulunan 10.1 inç ekranlardan TV ve film izlenebiliyor. HAVAİST otobüsleri Taksim ve Beşiktaş yolcularından da takdir topluyor. Bu yolcular, 80-90 dakikalık rahat ve konforlu bir seyahatin ardından havalimanına ulaştıklarını dile getiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Otobüs AŞ’den yapılan açıklamaya göre şu anda 5 hatta 30 HAVAİST otobüsüyle günde 140 sefer yapılıyor.

2-3 check-in alanı aktif

-Şu aşamada 13 check-in adasından 3-4 tanesi aktif. Diğer adalarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Kioskların ve gişelerin önemli bölümü devre dışı. 451 odalı otelin inşaatı ise tamamlanmak üzere. 1 Mart’tan itibaren müşterilerini ağırlayacak YOTEL İstanbul Airport’un hava tarafı 174 odayı, kara tarafı ise 277 odayı kapsayacak. Otelde ortak çalışma ve dinlenme alanları, Club Lounge konseptli mekânlar olacak. Konaklama bedeli 216 Euro’dan başlayacak, 270 Euro’yu bulacak.

Otelin yakınında yer alan döviz büroları yolculara hizmet vermeye başlarken; kuaför, fitness center ve postane yakında açılacak.

Ücretsiz internet imkânı

-Terminal içerisinde ulaşım elektrikli araçlarla sağlanıyor. Golf tipi araçlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapılıyor. Bekleme alanında internete IGA Guest’ten sorunsuz şekilde bağlanılabiliyor. Bu sayede tablet, laptop veya cep telefonlarından bedelsiz olarak pek çok siteye girilebiliyor, yüzlerce uygulama indirilebiliyor.

Güvenlik için sıkı tedbir

-Terminalin dışı gibi içi de sıkı korunuyor. Etkin olan kapılardan giriş yapmak hiç de kolay değil. Zira güvenlik kontrollerine büyük önem veriliyor, yolcular didik didik aranıyor. Görevlilerce el bagajlarının, çantaların, paltoların, ceketlerin, kemerlerin, anahtarların, takıların ve bozuk paraların X-Ray cihazından geçirilmesi; tabletler ile laptopların açılması isteniyor.

Gerekli görüldüğü takdirde yolcular elle aranabiliyor. Terminalin her bir kapısında 6 ila 8 X-Ray cihazı var. Aramalarla yetinilmiyor, bina içerisinde hem güvenlik görevlileri hem de polisler yaya olarak devriye atıyor. Havalimanında ayrıca binlerce kamera ve alarm sistemi çalışır vaziyette.

İç ve dış hatlar giden yolcu tarafında da kontroller titizlikle yapılıyor. Vizelere, pasaportlara, biletlere ve kimliklere tek tek bakılıyor. Yolcular ve yükleri tekrar X-Ray cihazından geçiriliyor. El bagajında taşınması yasak olan silahlar, keskin objeler, patlayıcı ve parlayıcı maddeler ya rehin alınıyor yahut imha ediliyor.

Yiyecek ve içecekler cep yakıyor

-Yeme-içme alanlarına art arda fast foodlar, restoranlar ve kafeler açılıyor. Bekleme yerlerine peş peşe çikolata ve bisküvi otomatları da ekleniyor. Ürünler leziz ancak fiyatlar cep yakıyor. Lahmacunun 12 liradan, pidenin 20-25 liradan, etli yemeklerin 30-35 liradan satışa sunulması tepkilere neden oluyor. Çayın 4,5 liraya, filtre kahvenin 8,5 liraya, sıcak çikolatanın 9 liraya mal olmasına anlam verilemiyor. Kafelerde yarım litre suyun 5-6 liradan, meşrubatın 9-10 liradan; otomatlarda paketli çikolatanın 4,5 liradan, bisküvinin 3,5 liradan, kuruyemişin 8,5 liradan fiyatlanması tartışmalara ve şikâyetlere konu oluyor.

Çalışanlara takdir

-Yolcular ve yakınları yürüyen merdivenlerden ve asansörlerden faydalanabiliyor. Büyük bagajlarını hiç beklemeden alarak CIP’den çıkarak HAVAİST otobüslerine ya da taksilere binebiliyor. Bu imkânların yanı sıra İstanbul Havalimanı çalışanlarının müşteri memnuniyetini odağa almaları takdir topluyor. Sorulan sorulara cevap veren, şikâyetleri dinleyen danışma görevlileri; yardım taleplerine duyarsız kalmayan güvenlikçilere övgü yağıyor.

Dış hatlarda yolcuların evraklarını kontrol eden, geçişleri kolay kılan polisler de alkış alıyor.

Bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

-İstanbul Havalimanı’nın girişinde polis midibüsleri, terminalin önünde ise turuncu taksiler ve servis minibüsleri göze çarpıyor. Hava kontrol kulesi çalışır vaziyette. 40 bin araçlık otoparkta ise araç yoğunluğu söz konusu. Açık otoparkta doluluk oranının yüzde 70-80’i bulduğu görülüyor.

Terminalin 6. ve 7. kapılarının önünde tadilat çalışmaları yürütülüyor. Eksikleri tamamlamak için mimarlar ve mühendisler teyakkuz halinde. Kamyon ve forklift sesleri birbirine karışmış durumda.

Nihai şeklini alan terminalin karşısında da iki minareli caminin inşaatı devam ediyor.

Yolculardan tam not

-Yolcular İstanbul Havalimanı’nın terminal binasını beğendi. Frankfurt yolcularından A.Y., terminalin mimari yapısından büyülendiğini kaydederek, “Binada tarihimize ve kültürümüze atıfta bulunulması çok olumlu ve anlamlı” yorumunu yaptı. Terminalin ferah olduğuna işaret eden Y., “Ayrıca bina içerisinde bir yerden bir yere gitmek çok ama çok kolay” ifadesini kullandı.

Uçak fiyatları taksiden daha uygun

-Gaziantep’e uçan B.D. ise, İstanbul Havalimanı’ndan indirimli fiyatlarla seyahat etmenin mümkün olduğunu savunarak, “Normalde 200 liradan başlayan bileti 60 liraya aldım. Bu tip kampanyalar memnuniyet verici” yorumunu yaptı.

Yeni havalimanının çok iyi tasarlandığını anlatan D., şöyle devam etti: “Ama ulaşım sorunu halen aşılamadı. Şişli’den sarı taksiye bindim ve 90 liraya buraya geldim. Taksi terminale de girmedi, beni ana kapıda bırakıp gitti. Mağdur oldum, uçuş bedelini aşan bir taksi ücretiyle karşı karşıya kaldım. Yani şehrin bir yerinden diğer yerine geçmenin, ülkenin bir ilinden diğer iline uçmaktan daha güç ve pahalı olması tuhaf bir durum. Mümkünse bu konuya bir el atılsın.”

Büyük göç 3 Mart’ta

-Yeni havalimanına taşınma süreci 3 Mart’ta noktalanacak. Bu tarihten itibaren uçuşlar Atatürk Havalimanı yerine İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Taşınma kış şartları nedeniyle takvime yayılacak. Bakım ve onarım hangarları, müstakil kargo uçuşları ile fuarlar da Atatürk Havalimanı’nda faaliyetlerine devam edecek.

Ünlü markalar yarış halinde

-İstanbul Havalimanı’na perakende grupları da yatırım yapıyor. Aralarında US Polo, Pierre Cardin, Cacharel, LC Waikiki’nin de bulunduğu 75 marka bir bir havalimanının yolunu tutuyor. Dünyaca ünlü Heinemann ile ortağı Unifree tarafından devreye alınan 55 bin metrekarelik Dutty Free’den (Gümrüksüz Satış Alanı) de 3 bin ailenin ekmek yiyeceği öngörülüyor. 1 milyar 200 milyon lira yatırılan alanın büyük ilgi göreceği belirtiliyor.

Lale figüründen esinlenildi

-Hava kontrol kulesi, İstanbul’un simgesi lale figüründen esinlenerek tasarlandı. 90 metrelik kule Ferrari’nin tasarımcısı Pininfarina ve AECOM şirketinin imzasını taşıyor. Kule, 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü.

Metro 2020’de geliyor

-2020 itibariyle Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk-İhsaniye ve İstanbul Havalimanı duraklarından oluşan metro hattı devrede olacak. Bu hat sayesinde Gayrettepe’den havalimanına 25 dakikada varılabilecek. Halkalı-Temapark-Olimpiyat-Kayaşehir (Merkez)-Arnavutköy (Merkez)-İstanbul Havalimanı duraklarını kapsayan ikinci metro hattıyla da kısa sürede havalimanına gidilebilecek.