İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen tatbikat!

12 Eylül saat 10.00’da İstanbul Havalimanı Mülkiye Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, “Yasadışı Eyleme Maruz Kalmış Uçağa Müdahale ve Rehine Kurtarma Tatbikatı” yapıldı.

Tatbikata İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terör, Bomba ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüklerinde görevli 166 personel olmak üzere Jandarma, İGA, THY, Medicana ve diğer birimlerin de katılımıyla toplam 353 personel 53 araç ile yer aldı.

Tatbikatın senaryosu!

Tatbikat, senaryo gereği; Ankara’dan İzmir’e gitmekte olan uçağın hava korsanları tarafından yolcuları rehin alınarak kaçırılması temelinde kurgulanarak gerçekleştirildi. Senaryo çerçevesinde; uçak havalimanına indi ve hava korsanları ile yapılan müzakerelerden sonuç alınamadı. Korsanlar ise yolculara zarar vereceklerini söyleyerek teslim olmayı reddetti.

Bunun üzerine yasadışı eyleme maruz kalmış uçağa emniyet güçlerince rehine yolcuların kurtarılmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda rehine yolcular zarar görmeden kurtarılırken hava korsanları ise sağ olarak yakalandı.

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