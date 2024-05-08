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Gündem İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar! İniş takımı açılmadı
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar! İniş takımı açılmadı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 10:11:00 - 2024-05-08 10:35:25

İstanbul Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Kargo uçağı ön iniş takımı açılmayınca gövde üzerine iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı ön iniş takımı açılmayınca gövde üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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