İstanbul Havalimanı’nda hassas ve hızlı tarama

Hassas ve hızlı tarama yaparak detayları güvenlik görevlisinin ekranına ileten cihaz, Dış Hatlar business class geçiş kontrol bölümünde bulunuyor. Kylin Ti X-Ray’den en fazla da Türk Hava Yolları (THY) müşterileri yararlanıyor. İnovatif ürünün çeşitli modelleri bulunuyor. Kylin Ti X-Ray, günde 150 bini aşkın yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı’nda öne çıkan teknolojik yeniliklerden birisi. Yetkililerin memnun kalmaları ve Nuctech’le her konuda anlaşmaları halinde cihaz, terminalin diğer noktalarına da konulacak. Güvenlik kontrol sistemi, gelişmiş çift enerji teknolojisi kullanıyor. Çanta ve bagajlarda bulunan patlayıcıları, uyuşturucu maddeleri ve diğer kaçak malları daha düşük bir yanlış alarm oranıyla otomatik olarak tespit edebiliyor. Keskin, 360 derece döndürülebilir 3D görüntü, bilgisayarlı tomografi dilim görüntüsü ve bağımsız yüksek çözünürlüklü 2D görüntü oluşturabiliyor. Hızlı görüntü işleme sayesinde de güvenlik geçişlerinde kuyruk oluşmasını, yığılmaları ve zaman kaybını engelliyor.

Önemli kolaylık

Arama ve tarama faaliyetlerinde kullanılan Kylin Ti X-Ray sayesinde yolcuların ceketlerini, kemerlerini, ayakkabılarını, telefonlarını çıkarmasına gerek kalmıyor.

İstanbul Havalimanı’nda Bagaj Düzenleme Alanı – Repack Area da dikkat çekiyor. Alanda bagajda fazla eşyaların bulunduğu uyarısında bulunuluyor. Uçak altına verilecek valizi, kabine alınacak eşyaları düzenlemeye imkân tanınıyor. Seyahat edilecek havayolunun kurallarına göre bagajı yeniden gözden geçirme olanağı sunuluyor.