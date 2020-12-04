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Aktüel İstanbul Havalimanı'nda 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, Brezilya'dan gelen iki yolcunun valizinde bulunan içki şişelerindeki sıvının, kokain çözeltisi olduğu belirlendi - Operasyonlar kapsamında 17 kilogram sıvı kokain çözeltisi ele geçirilirken, uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:21:57 -
İstanbul Havalimanı'nda 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, valizler içinde yurda sokulmak istenen içki şişelerinde toplam 17 kilogram sıvı kokain ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 10 gün arayla iki operasyon gerçekleştirildi. İlk çalışmada havalimanına gelen yolcuları uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında inceleyen ekipler, bilgi sistemleri üzerinden yaptıkları araştırmada, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcuyu riskli olarak değerlendirdi.

Yolcunun bulunduğu uçağın havalimanına inişinin ardından x-ray cihazından geçirilen valizler, narkotik köpekleriyle de arandı.

Köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine, analiz edilen şişedeki sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde toplam 8 kilogram sıvı kokainin ülkeye girişi engellendi.

- Narkokim ekipleri, çalışmalarını içki şişelerine yoğunlaştırdı

Gümrük Muhafaza Narkokim ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 10 gün sonra yaptıkları ikinci operasyonda da, uyuşturucunun içki şişeleri içinde yurda sokulması girişimi üzerine, incelemelerini bu alana yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Brezilya'dan gelen bir başka yolcu, ekiplerin risk analizine takıldı. Şüpheli yolcunun bulunduğu uçaktaki valizler x-ray cihazı ve narkotik köpeklerle kontrol edildi. Köpeklerin tepki verdiği valizdeki 4 içki şişesindeki sıvının, yapılan analizde kokain çözeltisi olduğu tespit edildi.

Operasyonda 9 kilogram kokain ele geçirildi.

Yapılan iki ayrı operasyonda 17 kilogram sıvı kokain çözeltisi ele geçirilirken, uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen şüpheliler gözaltına alındı.

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