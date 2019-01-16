İstanbul Havalimanı’na taşınmada son tarih 3 Mart

Unifree Dutyfree İşletmeciliği Anonim Şirketi, İstanbul Havalimanı’ndaki Duty Free alanında Faz 2’nin açılışını gerçekleştirdi. Böylece havalimanında, dünyanın en büyük ticari mahallerinden birini de içinde barındıran 8 bin metrekarelik 5 yeni mağaza daha devreye alındı. Açılışta konuşan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı’nın 3 Mart itibarıyla tüm ticari uçuşlarını artık İstanbul Havalimanı’na devredeceğini söyledi. Ocak, “İstanbul Havalimanı tam kapasiteyle devreye girdiğinde ülkemiz, doğu-batı, kuzey-güney aksları arasında havacılığın ana üssü olacak. Özellikle transit yolcu pazarında. Tabii, hepimiz heyecanla bugünü bekliyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizi ve en önemlisi İstanbul’u tanıtacağız”

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu da taşınmanın 3 Mart’ta tamamlanacağını belirterek, tüm hazırlıkları buna göre yaptıklarını söyledi. 31 Ekim 2018’den bu yana 100 bini aşkın yolcuya ev sahipliği yaptıklarını anlatan Samsunlu, çalışmaların titizlikle sürdüğünü yineledi. Kadri Samsunlu, “İstanbul’u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda çok önemli bir adımı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Havalimanı’nın ruhu olarak tanımladığımız Duty Free alanının 2. etabı bugün devreye alınıyor” diye konuştu.

Unifree Üst Yöneticisi (CEO) Ali Şenher ise “Dünya çapında ses getirecek bir projeye imza attık ve gurur duyduğumuz İstanbul Havalimanı’na yakışan bir Duty Free alanı yaptık” dedi.