İstanbul Havalimanına rakip bile olamıyorlar: İngilizler anladı bizim solaklar anlamadı

İstanbul Havalimanı'nın (İGA) küresel havacılık arenasındaki devasa büyüme potansiyeli, yurtdışında yankı uyandırırken Türkiye'deki bazı kesimlerin "anlayamadığı" bir gerçek olarak kaldı. Britanya'nın önde gelen gazetesi The Financial Times (FT), Dubai, Suudi Arabistan, Abu Dabi ve Türkiye'nin havalimanlarında planlanan ve Londra Heathrow'un üç katına denk gelen genişleme hamlesini mercek altına aldı.

Habere göre 2018'de açılan ve yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı, üç ek genişleme aşamasıyla 6 piste ulaşacak ve İstanbul, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine çıkarak genişleyen Dubai ile boy ölçüşebilir hâle gelecek.

FT haberinde eskiden yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ağırlayan ve Londra Gatwick ile aynı büyüklükte olan Dubai, yıllık kapasitesini 200 milyondan fazla yolcuya çıkarmayı planlıyor. İstanbul da benzer bir yolcu hedefliyor, Suudi Arabistan ise yeni havayolu Riyadh Air aracılığıyla kendi bölgesel mega merkezini geliştirme hedefinde.

DUBAİ 2027 İTİBARİYLE 100 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYOR

Anılan havalimanlarının eskiden rakip olarak Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını gördüklerini ancak şu anda rekabetin kendi içlerine döndüğünü vurgulayan FT, Dubai Airports CEO’su Paul Griffiths, “Tüm bölgedeki talebi çeken kara delik mega hub biz olacağız” sözlerini aktardı.

Zaten dünyanın en büyüğü olan Dubai, 2027 itibarıyla yıllık 100 milyon ziyaretçiyi geçmeyi bekliyor; ancak yeni bir alanda yıllık 260 milyon yolcuya hizmet verebilecek bir kapasite üzerinde çalışıyor. Griffiths, yolcu tahminlerine göre bu kapasitenin bile 2050’de dolacağını öngörüyor.

Griffiths, “Dünya nüfusunun üçte birine dört saatlik uçuş mesafesindeyiz, iki üçüncüye ise sekiz saat içinde ulaşabiliyoruz, bu muazzam bir çekim alanı” dedi.

ARTIK REKABET ABD VE AVRUPA İLE DEĞİL

Buna karşılık, Dubai’nin BAE’deki rakibi Abu Dabi yıllık 45 milyon yolcu kapasitesine sahip. Financial Times, Ortadoğu’daki havalimanlarının genişleme planlarını hızlandırırken, bölgedeki havalimanlarının birbirleriyle yarış halinde olduğunu yazdı.

İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, “Dubai, Katar ve İstanbul’un önde olmasının sebeplerinden biri konum avantajıdır,” diyerek “Otuz veya kırk yıl önce havacılık hareketlerinin çoğu Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaydı. Ama artık durum böyle değil. İstanbul’un Afrika, Asya ve Avrupa’nın ortasında yer alması büyük bir avantaj sağlıyor.” diyerek bölge havalimanlarının bu yarıştaki rolünün nasıl arttığına dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'na üç ek pist yapılacak; 200 milyonluk Dubai kapasitesiyle boy ölçüşebilecek

FT haberinde "İstanbul Havalimanı, aktarma uçuşları için güneydeki merkezlerle rekabet ediyor ve aynı zamanda kendi başına bir turizm destinasyonu." ifadeleri yer aldı.

PERSONEL İÇİN DE REKABET VAR

Havalimanları arasındaki rekabet, personel için de yarışa yol açtı; adı geçen havalimanları, yöneticileri ve BT uzmanlarını birbirlerinden transfer ediyor.

İstanbul Havalimanı planlama ve bilgi teknolojisi (BT) başkanları, yeni genişleme için Dubai tarafından işe alındı. Bilgen, uzman kaybına hazırlıklı olmayı hedeflediklerini söyleyerek “Yeteneklerimizi korumak için projeler yürütüyoruz, kaybedilenlerin yerine yenilerini yetiştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bilgen, büyümenin Orta Doğu merkezlerinde bir döngüsel etki yarattığını söyleyerek “Ne kadar bağlantılıysanız, havayolları için o kadar cazibesiniz; ne kadar çok havayolu gelirse, o kadar bağlantıya sahip oluyorsunuz.” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’IN MEGA PLANI: RİYADH AİR

Turizm ve havacılığı büyüme stratejisinin merkezine yerleştiren Körfez ülkeleri, jeopolitik risklere rağmen iddialı.

Suudi Arabistan’ın yatırım fonu PIF’e ait Riyadh Air, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın hedefleri doğrultusunda ülkeyi küresel havacılık haritasında konumlandırmayı hedefliyor.

Havayolu, Londra–Riyad uçuşlarıyla iç denemelerini tamamladı; Noel döneminde halka açılacak ve beş yılda 100 destinasyona bağlanmayı planlıyor. Sipariş edilen 182 uçak, milyarlarca dolarlık bir büyüme hamlesinin parçası.

CEO Tony Douglas, “Riyad’a Tokyo, Şanghay veya ABD’den gelmek için başka bir merkezde aktarma yapmak zorunda kalmak kabul edilemez” diyerek hedeflerinin küresel bir bağlantı merkezi olmak olduğunu söyledi.