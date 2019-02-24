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İstanbul Havalimanı’na istihdam yağmuru

Dünyanın en büyüğü olacak olan İstanbul Havalimanı binlerce kişiye ekmek kapısı olacak.

24 Şubat 2019 Pazar 09:46
İstanbul Havalimanı’na istihdam yağmuru

29 Ekim 2018’de hizmete açılan İstanbul Havalimanı, pek çok aileye ekmek kapısı olacak. Havalimanının ilk aşamasında 16 bin kişiye istihdam sağlanacak. Buna göre 3 bin 522 kişi güvenlik departmanında, 2 bin 700 kişi işletme birimlerinde, 2 bin kişi gümrüksüz satış ve perakende alanlarında görevlendirilecek. Ayrıca 3 bin 78 kişi yer hizmetlerinde, 2 bin 532 kişi otoparkta, bin 300 kişi restoran ile kafeteryalarda istihdam edilecek.

Potansiyel büyük

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sundukları iş imkânlarıyla on binlerce ailenin ekonomisine katkı yaptıklarını ifade etti.

Atatürk Havalimanı’nın şu anki istihdamının çok üzerinde bir çalışan sayısına tüm iş ortaklarımızla erişeceğiz” diyen Samsunlu, şöyle konuştu: "Şu anda bin 85 kişilik bir çalışma ekibinin bulunduğu İstanbul Havalimanı’nın işletme birimlerinde 155 mavi, 930 beyaz yakalı var. Dünya havacılık sektörüne yön verecek genç yetenekleri, dünyanın en büyük havalimanında işe alarak, onların bireysel gelişimlerine yatırım yapmayı ve geleceğin havacılık sektörü profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:46
  1. İstanbul Havalimanı
  2. istihdam
  3. ekmek kapısı
  4. İGA’nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu

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