İstanbul Havalimanı yolu açıldı mı? Bugün Havaist çalışıyor mu?
İstanbul'da kar yağışı sebebiyle pek çok yol kapandı. İstanbul Havalimanı yolunun açılıp açılmadığı ise merak ediyor. Peki, İstanbul Havalimanı’na gidişler açık mı 25 Ocak?
İstanbul beyaz örtüye bürünürken trafikte, yolda olanlar 24 Ocak Pazartesi akşamı büyük bir çile çekti. Kar yağışı sebebiyle yollar kapandı, uçuşlara ara verildi. Peki, İstanbul Havalimanı yolu açıldı mı?
İstanbul Havalimanı yolu açıldı mı?
Yoğun karın ardından yolların kapanması nedeniyle İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında duran ulaşım, sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.
Şehir merkezi ile İstanbul Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan Havaist firması, kar yağışının etkisini yitirmesi ve yolların açılmasıyla seferlerini başlattı.
Uçuşları iptal edildiği için gece havalimanında kalan yolcular, şehir merkezine dönmek amacıyla otobüslerin hizmet verdiği kata indi.
Yolcuların yoğun talep göstermesi nedeniyle otobüslerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz. Hava yolunda hareketlenme başladı. İstanbul Havalimanında uçuşlara birazdan başlayacak" diye konuştu.