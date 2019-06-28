İstanbul Havalimanı yılın havalimanı adayı İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı’nın, “Airport of the Year” (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı’nın, “Airport of the Year” (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi. Paylaşımda, “Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport” ifadelerine yer verilerek, oylamanın “https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/” linki üzerinden yapıldığı kaydedildi.

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