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İstanbul Havalimanı otoparkı şubat sonuna kadar ücretsiz

31 Ekim’de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı’nın otoparkları, şubat ayı sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

08 Ocak 2019 Salı 11:51
İstanbul Havalimanı otoparkı şubat sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018’de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim’de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı’nın otoparkları, şubat ayı sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek. İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’nin Twitter’da yaptığı açıklamada, “Arabanız da otoparkımız da tatil yapacak. İstanbul Havalimanı otoparkı şubat ayı sonuna kadar ücretsiz” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:51
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Havalimanı
  3. İGA Havalimanı İşletmesi AŞ

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