0553 313 94 23
impression

İstanbul Havalimanı ismine yorumlar nasıl oldu?

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde muhteşem törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul yeni havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Peki İstanbul Havalimanı ismi nasıl karşılandı? İstanbul Havalimanı ismine yorumlar nasıl oldu? İstanbul Havalimanı ismi beğenildi mi? İşte İstanbul Havalimanı ismine yönelik sosyal medya yorumları…

30 Ekim 2018 Salı 09:17
İstanbul Havalimanı ismine yorumlar nasıl oldu?

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde muhteşem törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul yeni havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Peki İstanbul Havalimanı ismi nasıl karşılandı? İstanbul Havalimanı ismine yorumlar nasıl oldu? İstanbul Havalimanı ismi beğenildi mi? İşte İstanbul Havalimanı ismine yönelik sosyal medya yorumları…

İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan yeni havalimanının açılışında konuştu. Erdoğan, yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olacağını söyledi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın da aynı isimle hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, havalimanının ismiyle ilgili olarak ise "İstanbul Havalimanı, İstanbul'da. İstanbul'dan güzel bir isim de yok. İstanbul sadece Türkiye'nin en büyük, en güzel şehri değil, aynı zamanda dünyanın en iyi şehri." ifadelerini kullandı.

 

 

 Fatih Portakal İstanbul Havalimanı’nı içine sindiremedi

Muhalif kimliğiyle tanınan Fox Haber spikeri Fatih Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır? Erdoğan'ın dediği gibi, kar getirecek midir?Boşa giden para demeyeyim ama Atatürk Havaalanı geliştirilseydi daha uygun olur muydu olmaz mıydı cevaplarının alınması açısından da önemli.. Neticede burası yapıldı hayırlı olmasını dilemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 09:17
  1. İstanbul Havalimanı ismine yorumlar nasıl oldu?
  2. istanbul havalimanı son dakika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gayrimenkul zengini kadın, minibüs bagajın bulundu!
    1. Gayrimenkul zengini kadın, minibüs..
    2. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik'ten..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 4..
    4. Habersiz botoks yaptırdığını gördü,..
    5. İmzalar tamam! Akdeniz'de ilk kez..
    6. Kampanyanın son haftasında 1 milyonluk..
    7. Otomobile arkadan çarptı: 1 kişi yaralı
    8. Bakan duyurdu! 5 Aralık'a kadar..
    9. Dünyanın konuştuğu kilit isim..
    10. Dolarda son durum!
    11. Gazze'de şehit olan 3 Filistinli çocuk..
    12. Kars'ta uyuşturucu operasyonu, 3 kişi..
    13. Parklara kamera sistemi konulsun
    14. Korkunç haber geldi! Bölgede 24 ceset..
    15. Kaşıkçı'nın nişanlısından Donald..
    16. İstanbul Havalimanı Halk TV'nin içine..
    17. Samsun'da anaokulunda korku dolu..
    18. İnternet sitesinden duyurdular! Uzun..
    19. Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik ücret..
    20. İstanbul Havalimanı ismine yorumlar..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı