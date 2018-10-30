Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde muhteşem törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul yeni havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Peki İstanbul Havalimanı ismi nasıl karşılandı? İstanbul Havalimanı ismine yorumlar nasıl oldu? İstanbul Havalimanı ismi beğenildi mi? İşte İstanbul Havalimanı ismine yönelik sosyal medya yorumları…

İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan yeni havalimanının açılışında konuştu. Erdoğan, yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olacağını söyledi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın da aynı isimle hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, havalimanının ismiyle ilgili olarak ise "İstanbul Havalimanı, İstanbul'da. İstanbul'dan güzel bir isim de yok. İstanbul sadece Türkiye'nin en büyük, en güzel şehri değil, aynı zamanda dünyanın en iyi şehri." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal İstanbul Havalimanı’nı içine sindiremedi

Muhalif kimliğiyle tanınan Fox Haber spikeri Fatih Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır? Erdoğan'ın dediği gibi, kar getirecek midir?Boşa giden para demeyeyim ama Atatürk Havaalanı geliştirilseydi daha uygun olur muydu olmaz mıydı cevaplarının alınması açısından da önemli.. Neticede burası yapıldı hayırlı olmasını dilemek gerekiyor." şeklinde konuştu.