İstanbul Havalimanı ilk sınavına hazır

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli hub olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, tam kadroyla bayram yolcularını ağırlamaya başladı.

Havalimanının işletmesini üstlenen İGA, bayram boyunca tüm operasyon ekibi ile görev başında olacak. İGA, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul Havalimanı’na aracıyla gelen yolculara özel otopark kampanyası düzenledi. Buna göre, 31 Mayıs-4 Haziran’da geçerli olacak kampanya kapsamında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda ilk bayramı karşılamanın ve yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti. Samsunlu, “İGA ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık” açıklamasında bulundu.