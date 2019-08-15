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İstanbul Havalimanı için kritik karar

İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
İstanbul Havalimanı için kritik karar

Buna göre, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kotalar dahilinde Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacakları taşımalarda kullanılmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesi kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:48
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