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Ekonomi İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa’da zirvede
Ekonomi

İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa’da zirvede

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 979 seferle Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:23:00 -
İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa’da zirvede

EUROCONTROL tarafından Covid-19’un Avrupa’nın en iyi havalimanları üzerindeki etkisine ilişkin bir rapor yayınlandı. Raporda İstanbul Havalimanı da ele alındı. Havalimanının 7 günlük ortalamalarına değinildi. İstanbul Havalimanı’nın uçuş sayısının günlük 979’a ulaşarak Avrupa’da zirveyi yakaladığı kaydedildi. Trafiğin 2020’ye kıyasla yüzde 130 arttığı, 2019’a kıyasla ise yüzde 23 düşük olduğu belirtildi. EUROCONTROL’ün raporunda İstanbul Havalimanı’ndan en çok uçuş gerçekleştiren şirketin günlük 808 uçuşla Türk Hava Yolları (THY) olduğuna işaret edildi. En çok sefer icra edilen yerin ise günlük ortalama 15 uçuşla Antalya olduğuna dikkat çekildi.

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