İstanbul Havalimanı en fazla uçuş da Avrupa üçüncüsü oldu!

Türkiye’de en fazla uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, dün 452 uçuşla Avrupa'da en yoğun üçüncü trafiğe sahip oldu. THY de aynı gün Avrupa'da 541 uçuşla en fazla sefer gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

En fazla uçuş ile 3. sırada yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 3 Kasım'da 508 seferli Amsterdam Schiphol ile 484 seferli Londra Heathrow havalimanlarından sonra en fazla uçuş icra edilen havalimanı olarak belirlendi.

452 uçuş gerçekleştirdi

İstanbul Havalimanı'ndan dün 452 uçuş gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları (THY) da 3 Kasım'da düzenlediği 541 uçuşla Avrupa'da en fazla sefer düzenleyen havayolu şirketi oldu.