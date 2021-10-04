İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük uçağını ağırladı
Farklı konfigürasyonlarda 800’e kadar yolcu taşıyabilen “dünyanın en büyük yolcu uçağı” olarak tanımlanan Airbus A380 tipi uçakla İstanbul Havalimanı’na ilk tarifeli uçuş yapıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai merkezli hava yolu Emirates, Airbus A380 tipi yolcu uçağıyla İstanbul Havalimanı’na ilk tarifeli uçuşunu yaptı. Emirates’e ait EK123 sefer sayılı uçak dün Dubai’den kalktıktan 4 saat sonra 14.35’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Pilotlar, kabinden Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkararak salladı.
Emirates, A380 uçağını günlük EK123/124 seferini gerçekleştirmek için kullanacak. EK123 sefer sayılı uçuş Dubai’den 10.45’te kalkacak ve 14.30’da İstanbul’a iniş yapacak. EK124 sefer sayılı dönüş uçuşu ise 16.25’te İstanbul’dan kalkarak 21.50’de Dubai’ye varacak.