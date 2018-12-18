THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul’da konut projesi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı’na (COP24) katılmak için gittiği Polonya’nın Katoviçe kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı çalışanları için Kanal İstanbul’da ilk etapta 7 bin konut yapılacağını bildirdi.

18 Aralık 2018 Salı 10:36
İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul’da konut projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut’a ait 3 milyon 600 bin metrekarelik alanda İstanbul Havalimanı çalışanları için ilk etapta 7 bin konut yapılacağını bildirdi.  Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı’na (COP24) katılmak için gittiği Polonya’nın Katoviçe kentinde gazetecilere Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, gazetecilerin Kanal İstanbul Projesi kapsamında offshore finans merkezi adası yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, “Biz, öncelikli olarak, Kanal İstanbul Projesi’ne yoğunlaştık. Kanal İstanbul’un 1/100.000 ölçekli planları hazır, bunları yayımlamadık ama hazır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da ihale sürecini yürütüyor” diye konuştu.  Kanal İstanbul güzergahı içinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi veren Kurum, “Buranın master planı yapılırken, bölgesel olarak finans adası, fuar alanı, üniversite alanı, yerleşim alanı gibi bir çok alanlarda çalışmalar da yaptık. Belki bu süreçte önceliğimiz bizim Kanal İstanbul Projesi olduğu için oraya yoğunlaşıyoruz. İleriki süreçte bu çalışmalar daha çok ön plana çıkacak” ifadelerini kullandı.  Kurum, şöyle konuştu: “Şehir meydanlarının olduğu, meydanların etrafında camiler, yeşil alanlar, sosyal alanların yerleştiği örnek bir proje olsun istiyoruz. Bu projede zemin artı 4’ü geçmeyecek. Örnek bir proje olacak ve 3. Havalimanında çalışanların erişiminin kolay olduğu bir proje olarak karşımıza çıkacak” dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:36
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Kanal İstanbul Projesi
  3. Türk Hava Yolları (THY)
  4. Emlak Konut
  5. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24)
  6. Polonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!
    1. Her hain oyunu Allah’ın izniyle bozduk!
    2. Pankeas kanseri nedir?
    3. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna..
    4. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni..
    5. Hastanelerde imkan varsa mahremliğe..
    6. "Türkiye 190 milletten göçmene ev..
    7. AK Parti'de flaş gelişme! Görevden..
    8. Örgütte kritik görevler yaptılar! 2..
    9. Amcasını odunla öldürdü, kabloyla..
    10. IKBY yetkilileri Peşmergenin Suriye'ye..
    11. Hakan Keleş'e canlı yayında "Kangal..
    12. HDI Sigorta, acenteleri ile genel..
    13. "2019'da gayrimenkulün reçetesi..
    14. Erdoğan davet etti! Ruhani Türkiye'ye..
    15. Kardeşinin kızları, bayıltıncaya kadar..
    16. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl?
    17. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu
    18. Mogadişu'da susam yağını 200 yıldır..
    19. Papağana şiddet uygulayan yarışmacının..
    20. Fitnesste hedefi dünya ve Avrupa..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk