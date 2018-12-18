İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul’da konut projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut’a ait 3 milyon 600 bin metrekarelik alanda İstanbul Havalimanı çalışanları için ilk etapta 7 bin konut yapılacağını bildirdi. Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı’na (COP24) katılmak için gittiği Polonya’nın Katoviçe kentinde gazetecilere Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, gazetecilerin Kanal İstanbul Projesi kapsamında offshore finans merkezi adası yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, “Biz, öncelikli olarak, Kanal İstanbul Projesi’ne yoğunlaştık. Kanal İstanbul’un 1/100.000 ölçekli planları hazır, bunları yayımlamadık ama hazır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da ihale sürecini yürütüyor” diye konuştu. Kanal İstanbul güzergahı içinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi veren Kurum, “Buranın master planı yapılırken, bölgesel olarak finans adası, fuar alanı, üniversite alanı, yerleşim alanı gibi bir çok alanlarda çalışmalar da yaptık. Belki bu süreçte önceliğimiz bizim Kanal İstanbul Projesi olduğu için oraya yoğunlaşıyoruz. İleriki süreçte bu çalışmalar daha çok ön plana çıkacak” ifadelerini kullandı. Kurum, şöyle konuştu: “Şehir meydanlarının olduğu, meydanların etrafında camiler, yeşil alanlar, sosyal alanların yerleştiği örnek bir proje olsun istiyoruz. Bu projede zemin artı 4’ü geçmeyecek. Örnek bir proje olacak ve 3. Havalimanında çalışanların erişiminin kolay olduğu bir proje olarak karşımıza çıkacak” dedi.