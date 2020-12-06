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Aktüel İstanbul Havalimanı Avrupa’ya damga vurdu
Aktüel

İstanbul Havalimanı Avrupa’ya damga vurdu

İstanbul Havalimanı, 28 Kasım ile 4 Aralık arasında Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:14:00 -
İstanbul Havalimanı Avrupa’ya damga vurdu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda 1 Aralık’ta 423, 2 Aralık’ta 498, 3 Aralık’ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi.

İstanbul Havalimanı ayrıca 28 Kasım’da 471, 29 Kasım’da 542, 30 Kasım’da ise 496 seferle 4 Aralık'a kadar bir hafta boyunca Avrupa’da en çok uçak seferi gerçekleştirilen havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı’nın bu seferlerle 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Amsterdam’da bulunan Amsterdam Schiphol, Frankfurt’taki Frankfurt Havalimanı, Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı ve Paris’teki Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa’nın önde gelen havalimanlarını yine geride bıraktığı belirtildi.

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