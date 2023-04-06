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Ekonomi İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! İşte 2022'de en çok kullanılan havalimanları
Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! İşte 2022'de en çok kullanılan havalimanları

Yeniakit Publisher
2023-04-06 16:38:00 -
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! İşte 2022'de en çok kullanılan havalimanları

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı '2022 Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesinde 7. sırada yer bulurken Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayınladığı '2022 Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesinde 7. sırada yer bulurken Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Türkiye'nin imza projeleri harcanan emeğin karşılığını vermeyi sürdürüyor. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI World) yayınladığı '2022 Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesinde 7'nci sırada yer aldı.

"64 MİLYONDAN FAZLA YOLCU"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin yayımladığı 'Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı' listesinde 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı listede Atlanta, Dallas, Denver, Chicago, Dubai ve Los Angeles havalimanlarının ardından 7'nci sırada yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Eyy Muhalefet hani iş yapmazdı zarar ederdi, vizyonunuz bu kadar.

resat

reisin bu eserleri bunları kahrından öldürecek,batıdaki bazı hava yollarının iflasında bu havaalanının payı varmıdır? karabagın geri alınmasında sihaların etkisi varmıdır ? efendilerinin ve içimizdekilerin erdogan nefretinde bunların payı varmıdır,,masanın paydaşlarının hırçınlaşmasında pkk nın sihalarca inlerine hapsinde ,çıkanında sarıtorbaya girmesininde payı varmıdır,, sorular ,sorular ve birilerini gıcık eden gaza neden olan cevaplar,,,
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