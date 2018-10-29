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İstanbul Havalimanı ABD basınında!

Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli gazetelerinden biri olan New York Times, İstanbul Havalimanı'nın açılışını tam sayfa ilanla duyurdu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:09
İstanbul Havalimanı ABD basınında!

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın açılışı, ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilanla duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının "İstanbul Havalimanı" olacağını duyurduğu havalimanının açılışı için ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilan yayımlandı.

Havalimanının lale figürlü kulesi ve havadan çekilmiş görselinin yer aldığı ilanda, "Seyahatin gelecekteki yolları: İstanbul Yeni Havalimanı" ifadesi yer aldı.

İlanda, "Dünyanın en ileri teknolojili havalimanlarından biriyle tanışın" ifadelerine de yer verildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:09
  1. İstanbul Havalimanı
  2. New York Times gazetesi

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