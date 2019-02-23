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İstanbul hava durumu İstanbul’da kar ve fırtına ne kadar sürecek?

Meteroloji”den kritik hava durumu uyarısı geliyordu. Nihayet İstanbul’a beklenen kar yağışı başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor. Peki Meteoroloji son dakika hava durumu verilerine göre İstanbul’da kar yağını ne kadar sürecek?

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:01
İstanbul hava durumu İstanbul’da kar ve fırtına ne kadar sürecek?

Meteroloji”den kritik hava durumu uyarısı geliyordu. Nihayet İstanbul’a beklenen kar yağışı başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor. Peki Meteoroloji son dakika hava durumu verilerine göre İstanbul’da kar yağını ne kadar sürecek? 

İstanbul'da dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor. Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor. İstanbul'da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kentte sıcaklık bugün öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak. İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:01
  1. İstanbul hava durumu
  2. İstanbul’da kar ve fırtına ne kadar sürecek?
  3. meteoroloji istanbul hava durumu

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