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Yaşam İstanbul hava durumu | İstanbul bugün hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul hava durumu | İstanbul bugün hava nasıl olacak?

İstanbullular yeni güne serin bir havayla başladı. Pek çok kişi İstanbul’da bugün yağış olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 08:53:00 -
İstanbul hava durumu | İstanbul bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da havalar serinlemeye başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi güncel hava tahminini merak etmeye başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu | İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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