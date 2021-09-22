İstanbul’da havalar serinlemeye başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi güncel hava tahminini merak etmeye başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu | İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.