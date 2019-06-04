İstanbul Hareketi'nden Yıldırım çağrısı: Hakkı sahibine teslim etmek için sandıklara gitmeliyiz

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sosyal medya platformunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek olmak amacı ile başlatılan İstanbul Hareketi'nin kurucusu İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Külünk, "İstanbul Hareketi olarak, İstanbul'un her noktasında herkesi, İstanbul için hak yerini bulacak diyerek sandıklara davet ediyoruz. Sandıkları boş bırakmayalım ki hakkın sahibi Binali beyi başkan yapalım." dedi.

Özellikle genç kuşağın İstanbul Hareketi'ne yoğun destek verdiğini söyleyen Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

“YSK, İstanbul’da FETÖ ve PKK terör örgütünün işbirliği ile CHP’nin yönetimi üzerinden İstanbul halkının iradesini örgütlü bir şekilde hukuksuzlukla, usulsüzlükle gasp etme operasyonuna ‘dur’ diyerek İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vermiştir. Şimdi vakit gönül seferberliği vaktidir, haydi 31 Mart akşamından bu yana üzüntü içerisinde olan, hüzün içerisinde olan kardeşlerimiz. İstanbullular; İstanbul’a sahip çıkmak için var olmak için hepinizi sokaklarımızda mahallelerimizde gönül seferberliğine davet ediyorum.”