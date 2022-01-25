İstanbul’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar yola çıkmadan önce hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor. Peki, bugün İstanbul’da yollar kapalı mı?

İstanbul hangi yollar kapalı?

İstanbul’da kar sebebiyle pek çok kapalı durumda. 24 Ocak Pazartesi günü Trakya’dan İstanbul’a ulaşım durduruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, tırlar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

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