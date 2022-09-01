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Aktüel İstanbul hamsi palamut güncel balık fiyatları:
Aktüel

İstanbul hamsi palamut güncel balık fiyatları:

İstanbul'da balığın kilosu ne kadar 1-2 Eylül | 1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı. Tezgahlar balıklarla dolup taştı. Çarşıya, pazara çıkmadan önce ise vatandaşlar güncel balık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hamsinin kilosu kaça?

Yeniakit Publisher
2022-09-01 21:22:00 -
İstanbul hamsi palamut güncel balık fiyatları:

Nisan ayından bu yana devam eden balık av yasağı sona erdi. 1 Eylül itibariyle tezgahlar balıklarla dolup taştı. Peki, İstanbul'da hangi balık kaça satılıyor?

İstanbul hamsi palamut güncel balık fiyatları:

Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, farklı türde balıklarla kıyıya döndü.

İBBİ balık hali fiyatları şöyle:

Çipura   Kilogram              70,00-100,00 TL

Hamsi   Kutu      90,00-350,00 TL

İstavrit  Kutu      300,00-1800,00 TL

İthal Uskumru   Kilogram              35,00-40,00 TL

Kefal     Kasa      125,00-175,00 TL

Kolyoz  Kutu      800,00-1000,00 TL

Levrek  Kilogram              70,00-130,00 TL

Lüfer     Adet      70,00-110,00 TL

Norveç Somonu (İthal)Kilogram              160,00-180,00 TL

Palamut (5'li)     Çift         140,00-160,00 TL

Palamut (6'lı)     Çift         110,00-130,00 TL

Palamut (7'li)     Çift         100,00-120,00 TL

Sardalye              Kutu      350,00-450,00 TL

SomonKilogram              45,00-70,00 TL

Uskumru             Kutu      300,00-500,00 TL

Zargana               Kasa      100,00-200,00 TL

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