İstanbul hamsi palamut güncel balık fiyatları:
İstanbul'da balığın kilosu ne kadar 1-2 Eylül | 1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı. Tezgahlar balıklarla dolup taştı. Çarşıya, pazara çıkmadan önce ise vatandaşlar güncel balık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da hamsinin kilosu kaça?
Nisan ayından bu yana devam eden balık av yasağı sona erdi. 1 Eylül itibariyle tezgahlar balıklarla dolup taştı. Peki, İstanbul'da hangi balık kaça satılıyor?
İstanbul hamsi palamut güncel balık fiyatları:
Av yasağının sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, farklı türde balıklarla kıyıya döndü.
İBBİ balık hali fiyatları şöyle:
Çipura Kilogram 70,00-100,00 TL
Hamsi Kutu 90,00-350,00 TL
İstavrit Kutu 300,00-1800,00 TL
İthal Uskumru Kilogram 35,00-40,00 TL
Kefal Kasa 125,00-175,00 TL
Kolyoz Kutu 800,00-1000,00 TL
Levrek Kilogram 70,00-130,00 TL
Lüfer Adet 70,00-110,00 TL
Norveç Somonu (İthal)Kilogram 160,00-180,00 TL
Palamut (5'li) Çift 140,00-160,00 TL
Palamut (6'lı) Çift 110,00-130,00 TL
Palamut (7'li) Çift 100,00-120,00 TL
Sardalye Kutu 350,00-450,00 TL
SomonKilogram 45,00-70,00 TL
Uskumru Kutu 300,00-500,00 TL
Zargana Kasa 100,00-200,00 TL