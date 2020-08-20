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Aktüel İstanbul güne yağmurla başladı
Aktüel

İstanbul güne yağmurla başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:51:04 -
İstanbul güne yağmurla başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul güne yağmurla başladı. Kentin birçok noktasında etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Beşiktaş, Taksim ve Sarıyer'de etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurla birlikte zor anlar yaşadı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Dolmabahçe Caddesi'nde yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu.

Avcılar ve Beylikdüzü'nde de yağmur etkisini sürdürüyor. E-5 Karayolu ve bağlantı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sağanak sebebiyle Beykoz Belediyesi ekipleri önlem aldı. FSM Köprüsü ve Ümraniye TEM otoyolunda trafik yoğunluğu gözleniyor.

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