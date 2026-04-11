İstanbul Güne Beyaz Örtüyle Uyandı: FSM Köprüsü Siste Kayboldu

Boğaz hattı boyunca etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. FSM Köprüsü, devasa boyutlarına rağmen sis bulutunun içinde kalarak tamamen görünmez hale geldi. Sadece köprü değil, Boğaz kıyısındaki tarihi yapılar ve yüksek katlı binalar da beyaz örtünün altında kaldı.

Trafikte "Dörtlü" Mesaisi

Yoğun sis, ulaşımı da olumsuz etkiledi:

Karayolu: Sürücüler, düşük görüş mesafesi nedeniyle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, takip mesafesinin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Boğaz hattındaki vapur seferlerinde sisin yoğunluğuna göre zaman zaman aksamalar yaşanırken, kaptanlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

Meteoroloji: Öğleden Sonra Dağılacak

Meteorolojik verilere göre, deniz üzerinden gelen nemli havanın neden olduğu bu doğa olayının, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sisli hava her ne kadar ulaşımı zorlaştırsa da, İstanbul Boğazı’nda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sürücülerin Dikkatine: Sisli hava dağılana kadar Boğaz hattını ve köprüleri kullanacak olan vatandaşların hız sınırlarına ve trafik işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

