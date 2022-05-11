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Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Ekonomi

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:55:00 -
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)

-2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

-Lisans Transkript Belgesi (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Formatlı Özgeçmiş

-SGK 4A Hizmet Dökümü (YÖK’ün yayınladığı ALES’ten muaf olan programlara yapılacak başvurular için gereklidir).

Duyuru Başlama Tarihi : 11.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 25.05.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.05.2022

Sınav Giriş Tarihi : 30.05.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.06.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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