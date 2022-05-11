İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI;

-Başvuru Dilekçesi (İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.)

-2 Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

-Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Şahsen ve posta ile yapılan başvurularda, diplomanın aslı ya da www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak “Yükseköğretim Mezun Belgesi” gerekmektedir).

-Lisans Transkript Belgesi (Şahsen veya posta ile başvurularda transkriptin aslı ya da noter tasdikli fotokopisi gerekmektedir).

-ALES Belgesi

-Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen sınav belgesi gerekmektedir).

-YÖK Formatlı Özgeçmiş

-SGK 4A Hizmet Dökümü (YÖK’ün yayınladığı ALES’ten muaf olan programlara yapılacak başvurular için gereklidir).

Duyuru Başlama Tarihi : 11.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 25.05.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.05.2022

Sınav Giriş Tarihi : 30.05.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.06.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.gelisim.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

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