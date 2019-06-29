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İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde görevlendirilmek üzere Beslenme ve Diyetetik, çocuk gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hemşire, sağlık yönetimi ve daha pek çok alanda akademik personel, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:46
İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde görevlendirilmek üzere Beslenme ve Diyetetik, çocuk gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hemşire, sağlık yönetimi ve daha pek çok alanda akademik personel, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda, Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları

yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:46
  1. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı
  2. İstanbul Gelişim Üniversitesi başvurular nasıl yapılacak?

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