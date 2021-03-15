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Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak açıkladığı bölümlere tam zamanlı olarak öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 14:20:00 -
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana başvurular 14.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün zarfında yapılabilecek. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar istenen belgelerle birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi  ilgili  Müdürlük/Dekanlıklarına  şahsen  yapılması  gerekiyor.

Kadro detaylarının www.gelisim.edu.tr adresinde bulunduğu belirtilen ilanda iletişim adresi olarak, Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No: 1 Avcılar/İstanbul -- Tel: 0212 422 70 00 veriliyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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