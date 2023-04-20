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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-20 13:55:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitenin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitenin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Son Başvuru Tarihi : 04.05.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.05.2023

Sınav Giriş Tarihi : 11.05.2023
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonuç Açıklama Tarihi : 15.05.2023

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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