İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim elemanı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitenin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitenin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Son Başvuru Tarihi : 04.05.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 09.05.2023

Sınav Giriş Tarihi : 11.05.2023

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Sonuç Açıklama Tarihi : 15.05.2023

Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

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