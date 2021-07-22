İstanbul Gedik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Profesör arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 30.07.2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Adayların;

1. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru Profesör adaylar Rektörlüğe, 15 gün içerisinde (16.07.2021-30.07.2021) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde)

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitenin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

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