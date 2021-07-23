  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Engin Altan Düzyatan paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Antalya’da tekne battı! MSB’den açıklama
Pakistan'da trafo patlaması! 6 ölü
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 17 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 13:41:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay