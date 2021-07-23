İstanbul Gedik Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 17 Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacak.
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