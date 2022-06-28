İstanbul Finans Merkezi yasası yayınlandı

Finansal hizmet ihracatı kazançlarına yüzde 75 kurumlar vergisi muafiyeti

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İFM'de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyen yasa yayınlandı.

Reuters'in haberine göre, finansal hizmet ihracatı niteliğindeki kazançlara yüzde 75 kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.

Ofis alanında hizmet verenlere katılımcı belgesi düzenlenecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İFM kanununa göre, İFM'de ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek.

Yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, ihracat sayılacak

Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla, finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilecek.

Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği türev işlemleri, varlık alma veya satma işlemleri ile yurt içinde yerleşik kişilerin tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmeyecek.

İstisna ve indirimler

Yasa kapsamında, katılımcı belgesi alan finansal kuruluşlar tarafından İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75'i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek.

Yasaya eklenen geçici maddeye göre, bu oran, kurumların 2022 ila 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için yüzde 100 olarak uygulanacak.

Bu dönemler özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıllar içinde başlayan hesap dönemlerini kapsayacak. İşlemler ile bu işlemler nedeniyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak.

Bu finansal kuruluşların İFM'de istihdam ettiği personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60'ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80'i gelir vergisinden muaf olacak.

Bu istisna, İFM'de çalışmaya başlamadan önceki son 3 yılda Türkiye'de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine de uygulanacak.

İFM'de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak.

En az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Yasaya eklenen geçici maddeye göre, katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM'de bulunan merkez ve şubelerinden, harçlar kanunu gereğince alınması gereken finansal faaliyet harçları, bu 5 yıl süreyle alınmayacak.

Katılımcıların kendi aralarında İFM'de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapılabilecek.