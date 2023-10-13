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Aktüel İstanbul, Filistin’e destek için ayağa kalktı
Aktüel

İstanbul, Filistin’e destek için ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:33:00 -

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin halkına destek vermek ve İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto etmek amacıyla, “Filistin İçin Yola Çık” sloganıyla İstanbul’da destek konvoyu düzenledi.

İşgalci İsrail’in Filistin halkına yönelik uyguladığı zulüm politikaları, devam ediyor.

Son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine Filistin halkına destek vermek ve İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto etmek için İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çağrısıyla, İstanbul’da dev bir konvoy organize edildi.

Binlerce aracın katılım gösterdiği konvoyda, İHH Gönüllü Motorize Ekipleri de yer aldı.

Güzergah boyunca araçlardan Türkiye ve Filistin bayrakları birlikte sallanırken İsrail protesto edilip Filistin halkına destek sloganları atıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vatan Caddesi’nde başlayan “Filistin İçin Yola Çık” araç konvoyu; Unkapanı, Şişhane, Taksim ve Harbiye’den güzergahından geçerek Şişli’de turunu tamamladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Türkiye’nin birçok şehrinde Filistin’e destek için çeşitli organizasyonlar yapılıyor.

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