İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz rezaleti! 'İlk dokunup sarıldığında samimiyetten sandım!'

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İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna'nın tacizine uğradığını iddia eden Dilacan Ö., Tuna ile telefon görüşmelerini ifşa etti.

Görüşmeleri Tuna'nın eşine yolladı!

16 Ağustos'ta İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna tarafından çıkartılan dergide "editör" olarak çalışmaya başlayıp, Tuna'nın kendisine yakınlaşma girişimlerine karşılık vermemesi sebebi ile 6 Eylül'de iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiğini söyleyen Dilacan Ö., Tuna ile aralarında gerçekleşen telefon görüşmelerini ifşa etti.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na taciz şikayetinde bulunan Dilacan Ö., Tuna'nın eşine cep telefonunda kaydettiği konuşmaları gönderdi.

'Bir güven söz konusuydu'

Skandal olayın ses kayıtlarını ifşa eden Dilacan Ö., taciz edilme sürecinin başlangıcını şöyle anlattı:

Kendisi ile dernek sebebi ile önceden tanışıklığımız vardı. Dolayısıyla benim tarafımdan bir güven de söz konusuydu. Süreç bana her fırsatta beni diğer çalışanlarından ayrı tuttuğunu söylemesiyle başladı.

Rezillik paçalarından akıyor: Tanışıklığıma istinaden dokunuyor sandım

Zaman içinde Tuna'nın kendisine dokunmaya başladığını ifade eden Dilacan Ö., "Devamında ne kadar güzel olduğuma yönelik iltifatlarda bulundu. Dokunmalar ve sarılmalar ilk başladığında herhalde tanışıklığımıza istinaden böyle davranıyor diye düşündüm." dedi.

Dilacan Ö., tacize uğradığını fark ettiği anı şu ifadelerle anlattı:

Bir akşam mesaiden dönerken restoranın asansöründe sıkıştırmasına kadar vardı.

Dilacan Ö., Tuna'nın kendisine şunları söylediğini de iddia etti: Evlilik, nişanlılık, çocuk lafı dahi duymak istemiyorum, zaten evlilik hayalleri kuran bir genç kızsan seninle asla çalışamayız.

Dilacan Ö.'nün telefon ses kayıtlarını ifşa etmesinden sonra, Atilla Tuna'nın avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

Müvekkilimin izinsiz bir şekilde sesi kaydedilerek bu kayıt eşine ve derneğin yönetim kurulu üyesi olan 5 kişiye gönderilmiştir. Özçelik hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.