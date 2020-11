İstanbul fay hattı nereden geçiyor? İstanbul fay hattı haritası

İstanbul deprem son dakika haberleri. İzmir depremi tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler kahramanlık destanı yazarken, tüm Türkiye kimi zaman sevince kimi zaman ise acıya boğuluyor. Depremin ardından 91 saat sonra 4 yaşındaki Aya Gezgin kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarılması tüm Türkiye’yi sevince boğdu. İzmir depremi sonrası vatandaşlar fay hattı sorgulaması yapmakta. Deprem fay hattı üzerinde bulunan iller arasında Hakkari de yer almakta.

Her deprem sonrası olası büyük İstanbul depremi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, Marmara Bölgesi’nde yaşanacak büyük çaplı bir depremde İstanbul’un yıkılması durumunda Türkiye’nin de yıkımın altında kalacağını söylüyor. Türkiye’nin hangi bölgesinde deprem olursa olsun İstanbul’da beklenen deprem gündeme gelmekte. Uzmanların Marmara depremi için uyarılarda bulunmasıyla panik olan vatandaşlar, Evimin altından fat hattı geçiyor mu? İstanbul’dda hangi ilçelerde fay hattı var? İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı, hangi ilçeler depreme dayanıksız? sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul depreminde en riskli ilçeler hangileri?

İstanbul’da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü’ndeki tablo, ortaya çıkacak vahamete ışık tutuyor. Rapora göre, Çınarcık açıklarından Silivri’ye uzanan tek parçalı fay hattı, gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretirse, Avcılar’da en az 465 can kaybına yol açacak. Olası büyük depremde en riskli ilçelerden bir olarak gösterilen Zeytinburnu’nda ise 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, 668’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanacağı, bin 767 kişinin de hastanede tedavi görmek durumunda kalacağına dikkat çekiliyor.

Fatih deprem risk haritası

İBB’nin hazırladığı kitapçığa göre gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi durumunda, Fatih ilçesindeki binaların yüzde 36’sının hafif, yüzde 23’ünün orta, yüzde 8’inin ağır ve yüzde 5’inin de çok ağır hasar göreceği ifade ediliyor. Simülasyona göre Fatih genelinde bin 484’ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 985 kişinin ağır yaralanacağı ve 3 bin 897 kişinin de hastane şartlarında tedavi göreceği vurgulanıyor. İlçede büyük deprem sonrası 140 bin 352 kişinin acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağına da dikkat çekilirken, Hırka-i Şerif Mahallesi’nde 83, Akşemsettin’de 67, Ayvansaray’da 56, Kocamustafapaşa’da 120, Mevlanakapı’da 84, Şehremeni’de 76, Seyid Ömer’de 91 ve Yedikule Mahallesi’nde ise 118 ölümün gerçekleşeceği aktarılıyor.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

İstanbul deprem toplanma alanları için tıklayın