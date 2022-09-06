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Gündem İstanbul Fatih'ten acı haber! Polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu
Gündem

İstanbul Fatih'ten acı haber! Polis kaza sonucu silahla arkadaşını vurdu

Fatih'te bir polis memuru, ekip aracında silahıyla doldur boşalt sırasında kazara arkadaşını vurularak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 19:28:00 - 2022-09-06 19:28:31

Alınan bilgiye göre, Fatih'te Aksaray Metro durağı önünde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait Çevik Kuvvet aracında polis memuru, görev arkadaşını silahıyla doldur boşalt yaptığı sırada kazara görev arkadaşını vuruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek, incelemede bulundu.

Hastanede tedavi altında bulunan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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