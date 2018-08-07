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İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları: Küçük çocuk beyin kanaması geçirmiş

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

07 Ağustos 2018 Salı 16:15
İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları: Küçük çocuk beyin kanaması geçirmiş

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı Nidhal Mohammed Tımraz,  2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti. Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.  Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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