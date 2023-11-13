İstanbul Esenyurt’ta mide bulandıran olay! Bunlarda ahlak mahlak kalmamış! Sokak ortasında öyle bir şey yaptılar ki…
İstanbul Esenyurt’ta, gayrimeşru birliktelik yaşadığı kişiye, başka bir kadının mesaj attığını gören kadın ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında erkek arkadaşına tekme tokat saldırarak küfürler savuran kadın, “Bunlarda ahlak mahlak kalmamış” dedirtti.
İstanbul Esenyurt’ta, gayrimeşru birliktelik yaşadığı kişiye, başka bir kadının mesaj attığını gören kadın ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında erkek arkadaşına tekme tokat saldırarak küfürler savuran kadın, “Bunlarda ahlak mahlak kalmamış” dedirtti.
Skandal olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığını gördü. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında tekme ve tokatla saldırdı.
O anlarda mesaj attığını düşündüğü kadına da küfürler savururken, yaşanan o anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadının erkek arkadaşını küfürler yağdırarak eve götürmek üzere çekiştirdiği görüldü.
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Kadının küfürleri dışında "Seni istiyorum, gel hadi eve. Yürü, aynı yatakta yatmaya gidiyoruz" şeklindeki ahlaksız ifadeleri de duyuldu.