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Yerel İstanbul Esenyurt'ta dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Yerel

İstanbul Esenyurt'ta dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir binanın dördüncü katından düşen Sevcan Demir isimli kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:34:00 -
İstanbul Esenyurt'ta dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katında oturan Sevcan Demir (23), dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Kenan Danış ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Demir, henüz bilinmeyen nedenle 4. kattan bina boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından emniyete götürülen Kenan Danış'ın buradaki işlemleri sürüyor.

Bu arada evde Sevcan Demir'e ait olduğu düşünülen intihar notu bulundu.

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