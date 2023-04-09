İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne akademik kadro alınacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvuru yapılacak e-posta:
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için: [email protected]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için: [email protected]
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için: [email protected]
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için: [email protected]
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Sağlık Bilimleri Fakültesi için: [email protected]
Meslek Yüksekokulu için: [email protected]
Rektörlük-Ortak Dersler Bölümü için: [email protected]
Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul
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