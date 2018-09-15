İstanbul Emniyeti'nden kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzla'da operasyon yaptı.15 Eylül 2018 Cumartesi 14:11
Operasyona ilişkin Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
10.09.2018 günü İlimiz Tuzla ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi edinilmesi üzerine yapılan operasyonda satışa hazır halde 95.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili tesis sahibi, yetkilisi ve çalışanları olmak üzere (5) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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